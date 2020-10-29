القبض على 13 متهما بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام، من القبض على 13 متهما بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس. وكان اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كل من المتهم "محمد.ح.ا" 27 عاما بائع خضار مقيم المرحلة الخامسة دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، والمتهم "محمد.ك.ر" 23 عاما كهربائى موتوسيكلات مقيم منشية الشهداء دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"كتر".

كما تم ضبط المتهم "محمد.ع.ع"34 عاما بدون عمل مقيم الشيخ زايد دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "سكين"، والمتهم "احمد.ا.ا" 33 عاما كهربائى مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "سكين"، والمتهم "محمد.ا.ال" 30 عاما بدون عمل مقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، والمتهم "محمد.ال.م" 28 عاما عاطل مقيم طريق بورسعيد دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواة".

وتم ضبط المتهم "حسن.م.ع" 30 عاما بدون عمل مقيم سوق الجمعة دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، والمتهم "محمود.ا.م" 40 عاما عاطل مقيم الشيخ زايد دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، والمتهم "كريم.ع.ال" 23 عاما بدون عمل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، والمتهم "إبراهيم.ا.ع" 36 عاما بدون عمل مقيم نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، والمتهم "حسين.ع.ا" 26 عاما بدون عمل مقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته سلاح أبيض "كتر"، والمتهم "مصطفى.ا.ر" 21 عاما بدون عمل مقيم مساكن الإعلام دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "سكين"، والمتهم "السيد.ه.ح" 27 عاما بدون عمل بحوزته سلاح أبيض "مطواة". وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.