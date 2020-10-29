الفاتيكان يدين هجوم نيس ويشدد على أن الإرهاب غير مقبول

وكالات

أدان الفاتيكان يوم الخميس الهجوم الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص بالقرب من كنيسة في مدينة نيس بفرنسا، مشددا على أن الإرهاب والعنف غير مقبولين على الإطلاق.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس اليوم الخميس، إن فرنسا رفعت حالة التأهب الأمني في أراضيها إلى أعلى مستوى بعد هجوم مدينة نيس. وأبلغ أيضا الجمعية الوطنية بأن رد الحكومة على الهجوم سيكون قويا وصارما.