اليوم السابع
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الخميس، 29 أكتوبر 2020 03:28 م
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الفاتيكان يدين هجوم نيس ويشدد على أن الإرهاب غير مقبول

الخميس، 29 أكتوبر 2020 02:28 م
الفاتيكان يدين هجوم نيس ويشدد على أن الإرهاب غير مقبول بابا الفاتيكان فرنسيس
وكالات

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أدان الفاتيكان يوم الخميس الهجوم الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص بالقرب من كنيسة في مدينة نيس بفرنسا، مشددا على أن الإرهاب والعنف غير مقبولين على الإطلاق.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس اليوم الخميس، إن فرنسا رفعت حالة التأهب الأمني في أراضيها إلى أعلى مستوى بعد هجوم مدينة نيس. وأبلغ أيضا الجمعية الوطنية بأن رد الحكومة على الهجوم سيكون قويا وصارما.

وكان قد وأعلن كريستيان استروسى، رئيس بلدية نيس الفرنسية، أنه تم إلقاء القبض على منفذ الهجوم بسكين قرب كنيسة نوتردام بمدينة نيس الفرنسية، قبل قليل وتسبب فى مقتل شخص وأصابة آخرون.
 
 
 

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