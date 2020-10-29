السفارة الفرنسية بالسعودية تدعو رعاياها لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر

دعت السفارة الفرنسية بالسعودية رعاياها الى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وأكدت أنها تدين بشدة "هذا الإعتداء الأثيم ضد منشأة دبلوماسية"، مؤكدة دعمها التام للضحية.

كما أعربت عن ثقتها في السلطات السعودية من أجل كشف ملابسات الحادث وضمان آمن للمنشآت والجالية الفرنسية في السعودية، داعية مواطنيها في المملكة الى إتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة.