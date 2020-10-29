التحقيق مع السائق المتسبب فى تهشم سيارتين بشارع مصطفى النحاس

كتب عبد الله محمود

تباشر نيابة مدينة نصر الجزئية، التحقيقات مع السائق المتسبب في تهشم سيارتين بشارع مصطفي النحاس دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بعد اصطدم الأتوبيس بهما، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت البداية بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بطريق مصطفى النحاس دائرة قسم أول مدينة نصر، بوقوع حادث مرورى بين أتوبيس وسيارتين، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سائق الأتوبيس بسرعة عالية اختلت عجلة القيادة بين يده واصطدم بسيارة نصف نقل وأخرى ملاكى متوقفة بجوار الرصيف ما أدى لتهشمهما، وإصابة شخص تم نقله إلى المستشفى ليتلقى العلاج اللازم، فيما رفع رجال مرور القاهرة برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.