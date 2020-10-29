التحقيق فى سقوط ربة مزل من الطابق الثالث بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

سقطت ربة منزل من بلكونة شقتها بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابتها بكسور ونزيف، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزةن بلاغا يفيد سقوط ربة منزل من الطابق الثالث، بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الضحية سقطت من بلكونة شقتها مما أسفر عن إصابتها بكسور ونزيف داخلى، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان سبب سقوطها ووجود شبهة جنائية من عدمه، وتولت النيابة التحقيق.