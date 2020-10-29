اعتقال شخص اعتدى على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية فى جدة

كتب سمير حسنى

أعلنت شرطة مكة المكرمة، اليوم الخميس، إصابة حارس القنصلية الفرنسية في جدة في اعتداء بآلة حادة، واعتقال منفذ العملية، جاء ذلك نقلا عن وسائل إعلام سعودية قبل قليل.

كان فرنسا استيقظت صباح اليوم على هجوم إرهابي جديد استهدف الفرنسيين بعد قرابة أسبوعين على واقعة ذبح أستاذ التاريخ صامويل باتي، في حادث أعقبته حملات أمنية موسعة قادتها السلطات الفرنسية ضد الجمعيات والمنظمات الممولة من قطر وتركيا، والتي تنشر الفكر المتطرف في البلاد.

وفوجئ الفرنسيون صباح الخميس بهجوم أقدم عليه شاب باستخدام سكين في بلدية نيس، بالقرب من كنيسة نوتردام، ليقتل شخص ويصيب 3 آخرون، وسط تأكيدات رئيس بلدية بأن منفذ الهجوم ردد الله أكبر.

وقالت مصادر لإذاعة مونت كارلو إن الجاني قطع رأس سيدة، وطعن 3 آخرين، وبحسب وسائل إعلام فرنسية، تلقى المدعى العام لمكافحة الإرهاب، اخطارا بالحادث، يبدأ التحقيق مع الهجوم على اعتباره عملاً إرهابياً.