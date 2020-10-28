القبض على المتهمين بقتل شخص بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تمكنت وحدة مباحث ابوقرقاص جنوب محافظة المنيا في إلقاء القبض على المتهمين الرئيسيين بقتل شخص والتمثيل بحثته، حيث ألقت أجهزة الأمن القبض على (ع.ا) ونجله " م" وهما المتهمان الرئيسيان فى القضية.

ترجع أحداث الواقعة لشهر يوليو الماضي عندما تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، بتغيب "ج . ح "مقيم بابوقرقاص وبعد عدة أيام من اختفائه عُثر على أشلاء من جثته ملقاة على حافة ترعة سري باشا.

وبتشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، والعقيد وليد الشرقاوي، والرائد محمد بكر رئيس مباحث أبوقرقاص، والنقباء إسلام زين ومحمد زيدان ومحمد عبدالعظيم ومحمد إسماعيل والملازم أول مروان نصر، جرى كشف ملابسات الحادث.

وتوصلت التحريات، إلى أن "ع. أ"، فلاح، مطلوب ضبطه وإحضاره في 3 جنايات ونجليه، أحدهما هارب من 3 جرائم قتل واستعراض قوة، و7 أشخاص آخرين قطعوا الطريق على المجنى عليه أثناء ذهابه إلى العزاء خارج القرية واقتادوه إلى أرض زراعية يمتلكونها وقيدوه وخنقوه ثم انهالوا عليه بالأسلحة البيضاء حتي مزقوا جسده لأشلاء، ثم ألقوا ببعض أجزاء منها (القدم والذراع) في ترعة سري باشا على أطراف مسقط رأسه

وأوضحت تحريات البحث الجنائي، أن الانتقام الدافع الرئيسي وراء ارتكاب الجريمة، إذ تبين أن المجنى عليه ساعد نجلة المتهم الرئيسي في الهروب من القرية للزواج من أحد الأشخاص بعدما رفض والدها ذلك؛ الأمر الذي آثار حفيظته وأشقائها، فقرروا الانتقام منه وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة

وبعد عدة أشهر تمكنت المباحث من إلقاء القبض على المتهمين الرئيسين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق والتصرف.