القائمة الوطنية بكفر الشيخ تنظم مؤتمرا حاشدا فى دسوق.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقدت القائمة الوطنية من أجل مصر بكفر الشيخ، مؤتمرًا شعبيًا حاشدًا بمدينة «دسوق»، فى إطار الاستعدادات المكثفة لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يومي 7 و 8 نوفمبر المقبل، جاء ذلك بحضور المهندس فوزى الرفاعى، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة، والدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد، وعدد من قيادات الحزب بالمحافظة.

شارك بالحضور من المرشحين المهندس عبدالحميد دمرداش، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالأمانة المركزية، واللواء سعيد عمارة، مرشح مستقبل وطن، والدكتورة هدى الطنبارى، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ومرشح حزب الشعب الجمهورى، النائبة الدكتورة منى عبد العاطى المدرس بكلية الطب، مرشح مستقبل وطن، والدكتورة جميانة لويس، مرشح مستقبل وطن والدكتور محمد فوزى الرفاعى، مرشح حزب مستقبل وطن، والدكتورة هيام الطباخ، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة مها شعبان مرشح القائمة الوطنية،و المهندس عبدالسميع يوسف، عضو مجلس الشيوخ، ومحمد مكي، عضو هيئة مكتب المحافظة راعي المؤتمر.

وتناول المهندس عبدالحميد دمرداش، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالأمانة المركزية، فلسفة اختيار القائمة، مؤكدًا أنها تضم عددًا من الأحزاب، بالإضافة إلى كوتة المرأة والشباب وذوي الهمم، تماشيًا مع دستور 2014 وتعديلاته، كما تحدث عن الحزب وأهدافه، وأهمها مساندة مؤسسات الدولة والقيادة السياسية، لتحقيق الأمن والاستقرار، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يؤمن بالديمقراطية والرأي والرأي الآخر، وأنه حقق إنجازات الدورة الماضية فى البرلمان، مؤكدًا أن الحزب يؤيد القيادة السياسية، نظرًا للإنجازات العديدة التي تحققت على جميع المستويات منها: «أنفاق سيناء والإسكان والطرق والكبارى ومحطات الكهرباء العملاقة وحملة 100 مليون صحة وغيرها الكثير».

وأوضح «دمرداش» أن الفترة القادمة تحتاج إلي بذل المزيد من الجهد لوجود تحديات غير مسبوقة ومنها تعويض أزمة الكورونا التي فقدنا فيها مئات المليارات، ولولا ذلك كانت خطة الدولة أتت ثمارها فى 2021، لكنها إرادة الله، وسنظل نعمل إلي أن يّمن الله علينا بالخير الوفير.

وأشار «دمرداش» إلى الزيادة السكانية التي تأكل الأخضر واليابس، لافتًا إلى التحدي المائى واستخدام المياه بعشوائية، مؤكدًا أن التحدي الأخير وهي الشائعات، وغرضها تدمير البلاد والعباد وفقد ثقة الشعب فى قيادته السياسية، وبإذن الله سننتصر على الشائعات.

بينما طالب اللواء سعيد عمارة، الناخبين بتحري الدقة قبل التصويت لاختيار نواب جديرين بالإنابة عنهم لمدة 5 سنوات، لذا يجب دراسة شخصية المرشح وميوله وأهدافه من الترشح، مؤكدًا أن القائمة الوطنية تم إختيارها بعناية فائقة، وفيها توازن من خلال اختيار الفئات المتنوعة من المجتمع، كما تحقق الغرض المطلوب الذي يفيد المجلس فى تحقيق الدور الرقابى والتشريعى.

وتحدثت الدكتورة هدى الطنبارى، عن حزب الشعب الجمهورى وهدفه من مساندة الدولة لتحقيق الاستقرار المجتمعى، وقالت:«إنها تعرف مشاكل المدن والقرى من خلال عملها بفرع المجلس القومى للمرأة، وأن لديها خبرة كبيرة بقضايا المرأة والمجتمع، وتأمل من خلال عملها بمجلس النواب أن تقدم خدمات أكثر للمواطن المصرى وعظيمات مصر».

وقالت الدكتورة جميانة لويس، إنها ستسعى إذا وُفقت للاهتمام بقطاع بقطاع الصحة وتوفير الخدمات الطبية للمستشفيات والوحدات الصحية بالقرى، كما أنها تسعى لحل كافة المشكلات التى يعانى منها المواطنون من أبناء المحافظة والمشاركة بفاعلية فى جلسات المجلس وتقديم المقترحات المهمة.

وتحدث الدكتور محمد فوزي الرفاعى، مطالبًا الشباب يتحدى الظروف الصعبة التي تواجههم، من خلال العمل الجاد بإخلاص وتفانِ دون انتظار لأي مقابل، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا، مؤكدًا أنه يفخر بأنه من ذوى الهمم، ورغم ذلك تفوق فى دراسته وعمل فى أكثر من مجال، ويأمل فى طرح قضايا الشباب من خلال عضويته فى مجلس النواب.

وتحدثت الدكتورة هيام الطباخ مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، عن تدرجها فى العمل بفرق الكشافة مرورًا برلمان الطلائع والشباب ثم معاون محافظ كفرالشيخ حتى الترشح فى القائمة الوطنية، مؤكدة أنها ستسعى لخدمة أهالى المحافظة خاصة الشباب التى تعيش طموحاتهم وأحلامهم وهمومهم.