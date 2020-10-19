التعرض للشمس وتناول الأسماك والبيض..أهم مصادر فيتامين "د" لطفل المدرسة

كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة ياسمين جمال أستاذ مساعد طب الأطفال والتغذية الاكلينيكية، مدير مستشفى الأطفال جامعة عين شمس، أن فيتامين" د "، مهم جدا للأطفال، لأنه من الفيتامينات المهمة للنمو فهو مسئول عن نمو عظام الطفل، موضحة أن الطفل لكى يكبر، وينمو، ويمشى، ويطول، وتنمو أسنانه لابد أن يتناول فيتامين" د".



التونة

وقالت، إن فيتامين" د "، يعتبر من الفيتامينات المهمة في حياة الطفل موضحة أن الطفل لابد أن يتناول فيتامين" د" 400 وحدة كل يوم بعد سن الولادة، وبعد سن سنة يزيد احتياجه من فيتامين" د "، لأنه بدا يمشى ويجرى، وله وظائف أخرى فهو مسئول عن المناعة، لأن نقصه يؤدى إلى ضعف المناعة، ومسئول عن الذكاء، لأن انخفاض نسبته يؤثرعلى التركيز، وهو مسئول عن كل خلية في جسم الإنسان.



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وأضافت، أن نقص فيتامين د يؤدى إلى الإصابة بالأمراض المناعية وأمراض السرطان، موضحة أنه يجب أن يتناول الطفل الأسماك مثل سمك السالمون، والتونة، والبيض، والتعرض للشمس، والتعرض للشمس يعتبر أكبر مصدر لفيتامين" د "، وحاليا نظرا لظروف كورونا فإن الأطفال لا يتعرضون للشمس، مؤكدة أنه يجب أن يتعرض الطفل للشمس 5 دقائق بأقل ملابس يرتديها يوميا، إذا كان الطفل صغير يتعرض للشمس حتى بالبامبرز أو بالمايوه إذا كان أكبر سنا، مشيرا إلى أفضل وقت للتعرض هو العاشرة صباحا حتى 3 ظهرا، وهى فترة مهمة لأنها تصنع فيتامين" د "، بالإضافة الى ذلك أنه يجب أن يتناول فيتامين" د "، بشكل روتينى مثلما أوصت الجمعية الأمريكية والجمعية المصرية لطب الأطفال، وتناول 400 وحدة في السنة الأولى أى 4 نقط فقط، وبعد سن سنة يتناول 600 وحدة، لأن احتياجه لفيتامين د تزيد.

وقالت، لا نقوم بعمل تحليل للتأكد من نقص فيتامين" د"، ولكن جميع الأطفال يمكنهم أخذ فيتامين" د "، منذ الولادة، والتحاليل لا يتم اجراءها إلا إذا كان لديه مشاكل بالكبد أو الكلى أو يعانى من السمنة، وعندما يكون الطفل أكثر عرضه لنقص فيتامين" د "لإعطائه جرعات علاجية، وليست وقائية.

وقالت، أن الأطعمة المصنعة تمنع امتصاص فيتامين "د "، وكأن الأم لا تعطيه أي شيء، كما أن الدهون المهدرجه، والأطعمة المحمرة والمقرمشات المعبأة تؤدى لمنع امتصاص فيتامين" د"

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أكدت أن فيتامين" د "، موجود في البيض، والأسماك، والأجبان، ولابد من تناول حصة من من هذه الأطعمة المحتوية على فيتامين" د" مع التعرض للشمس.

وأوضحت، أن هناك علامات لنقص لنقص فيتامين "د "، ففي المرحلة الأولى بمرحلة تكون العظام في الأطفال يمكن أن يتأخر في المشى في الحالات الشديدة نرى حالات لين العظام، وتقوس القدمين، ونرى المشي غير منضبط، وفى هذه الحالة يحتاج إلى جرعات علاجية، موضحة أنه في الأطفال الأكبر سنا نشعر أن طاقتهم ضعيفة ، ويعانون من ضعف النوم ، وضعف التركيز، والاصابة بالأنيميا التي لا تستجيب للعلاج بسهولة.