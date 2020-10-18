هلال ربيع الأول يزين السماء الوطن العربى الليلة

كتب محسن البديوى

يرصد هلال القمر بعد غروب شمس اليوم الأحد 01 ربيع الأول 1442 الموافق 18 أكتوبر 2020، ومع الانتقال نحو بداية الليل بسهولة بالعين المجردة باتجاه الأفق الغربى بسماء الوطن العربى وهى فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

ويبتعد هلال القمر عن وهج شمس الغروب، ليصبح مرتفعا في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وسواء كان الراصد يستخدم المنظار أو العين المجردة، فيمكن ملاحظة أن الجانب غير المضاء من سطح القمر بنور الشمس خلال الليالي المقبلة يتوهج بضوء خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر في ظاهرة يشار إليها بأن القمر الجديد يحتضن القمر القديم.

ووصل القمر منزلة الاقتران يوم الجمعة 29 صفر 1442 الموافق 16 أكتوبر 2020 عند الساعة (07:31 مساءً بتوقيت غرينتش) .

ويعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثاليا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء تكون مظلمة لعدم وجود القمر أو غروبه في وقت مبكر، فضوء القمر عادة يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء.

جدير بالذكر بأن القمر يومآ بعد يوم يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس متجهاً نحو الشرق عبر قبة السماء وهي حركته الطبيعية في مدارة حول الأرض وأثناء ذلك سوف يلتقي بعدد من الكواكب والنجوم الامعة ، وبعد سبعة ايام من الاقتران سوف يصل لمرحلة التربيع الأول.