مصر خامس أكبر منتج للطماطم على مستوى العالم وتصدر 3% فقط من إنتاجها

كتبت سماح لبيب

الحاصلات الزراعية من أكثر المحاصيل التى تتعرض للتلف بسهولة أثناء حصادها ونقلها لمنافذ بيعها على كافة دول العالم وفى مصر، ووفقا لأبرز تصريحات المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، قال إن مصر خامس أكبر منتج للطماطم على مستوى العالم إلا أنها تصدر 3% فقط من إنتاجها للخارج لأن هناك فقد للمحصول أثناء نقله للسوق بطرق سيئة، بالإضافة إلى العوامل المناخية وارتفاع درجات الحرارة، موضحا أن مصر ليست هى الوحيدة التى تتعرض لفقد السلع الزراعية فظهر أحدث تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة أعلنت أن ما يعادل 1.3 من الغذاء العالمى يهدر أثناء عمليات حصاده ونقله لمنافذ بيعه.



وعلق مصطفى النجار عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، قائلا إن زراعة الطماطم لها 3 عروات على مدار العام تختلف كل عروة عن غيرها فى طبيعة إنتاجها والوضع المناخى خلال فترة زراعتها من درجات الحرارة، موضحا أن السبب فى تلف محاصيل الطماطم بنسب كبيرة هى أن 95% من زراعتها مكشوفة والأفضل منها هى الصوب الزراعية التى تتحكم فى درجات الحرارة وخروج سلع ناضجة لا تتأثر بالعوامل المناخية قبل حصادها.



وأضاف النجارى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مشاكل الزراعات المكشوفة كثيرة ومنها ارتفاع إصابات المحصول لأى سبب، ارتفاع معدلات الإهدار أثناء النقل بالأيدى العاملة، ولتقليل المشاكل لابد من تحويل جزء من الزراعات المكشوفة إلى الصوب الزراعية التى تعتبر أهم فوائدها إنتاجية على مدار العام بجودة أعلى وتكلفتها أقل فى الزراعة رغم ارتفاع تكلفة البنية التحتية خلال إنشاء الصوب نفسها إلا أن تكاليف الزراعة بعد ذلك قليلة .



وشدد، عضو الشعبة العامة للمصدرين على ضرورة الاهتمام بالتصدير بكميات كبيرة للمحاصيل الزراعية ومنها الطماطم حتى لا يتعرض الفلاحون للخسارة وتنخفض سعرها إلى 25 قرشا فى حالة تعرض التصدير لأى مشكلة.



ووفقا لأحدث تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة فى إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية أن حجم إنتاجية محصول الطماطم فى الموسم الصيفى لمدة 4 أشهر بلغ 3.1 مليون طن فى مساحات سجلت 207 آلاف فدان وتمت الزراعة بداية من شهر مايو ويونيو والحصاد فى يوليو وأغسطس مقابل 192 ألف فدان فى الموسم المقابل من العام الماضى بزيادة 15 ألف فدان .



وذكر التقرير، أن حجم إنتاجية الطماطم خلال الموسم الصيفى ارتفع من 2.8 مليون طن إلى 3.1 مليون طن بزيادة 300 ألف طن.



وعلق الدكتور علاء البحراوى مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن ارتفاع إنتاجية الخضراوات واستقرار الأسعار ناتج عن تحسن الأوضاع المناخية خلال فصل الربيع والصيف الجارى مما انعكس على زيادة الرقعة الزراعية والإنتاجية وانخفاض الأسعار فى الأسواق.