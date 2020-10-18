كورونا تضرب بريطانيا.. فيديو لمرضى على أجهزة تنفس صناعى فى حالة سيئة..فيديو

كتبت إيناس البنا

سلط الطاقم الطبي في مستشفى جامعة ليفربول الملكي ببريطانيا، الضوء على الموقف القاسي لبعض مرضى فيروس كورونا، حيث عالجوا مرضى فيروس كورونا في وحدات العناية المركزة - محذرين الجميع من التعامل مع المرض بجدية.

ظهرت لقطات مقلقة لمرضى فيروس كورونا على أجهزة التنفس الصناعي في أجنحة العناية المركزة، وذلك وفقا لتقرير الجريدة البريطانية " dailystar".

ووفقا للتقرير، تم تصوير الممرضات والأطباء داخل مستشفى جامعة ليفربول الملكي وهم يرتدون بدلات واقية أثناء استعدادهم لدخول وحدات العناية المركزة (ICUs)، فيما يبقى المرضى المصابون بالفيروس على السرير مع أجهزة التنفس الصناعي والتقطير الوريدي بينما يعالجهم موظفو NHS.



لقطات فيديو لمرضى كورونا على أجهزة التنفس

وقالت لويز لايتفوت ، فى وحدة العلاج المكثف (ITU) في المستشفى: "إن الأمر أشبه بأن تعيش أسوأ كابوس لك بصدق، فنحن نأتي إلى العمل، ويشاهد الموظفون بأنفسهم ما يحدث نتيجة لما يحدث خارج المستشفى، كيف أصبح الناس مرضى ، بسرعة كبيرة جدًا ، يتدهورون بوتيرة أسرع بكثير الآن.

"نحن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على سلامة الجميع ، لكننا بحاجة إلى المزيد من الأشخاص للقيام بما يمكنهم فعله مع المرضى ."

في أحد المقاطع، يمكن رؤية عاملة طبية واحدة تقوم بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي لمريض Covid-19 بينما يراقب زملائها المخططات الصحية.

قال مستشار الرعاية الحرجة الدكتور ريتشارد وينستون إنه يشعر بالقلق من أن الموجة الثانية لم تبلغ ذروتها بعد، وأضاف: "هذا مرض خطير للغاية، محذرا من أن الفيروس لن يختفي بسرعة كبيرة ، حيث يقتل الناس وسيستمر في قتل الناس حتى يتوفر لقاح - إذا حصلنا على لقاح في أي وقت."

كانت ليفربول أول منطقة في المملكة المتحدة يتم وضعها في المستوى 3 من التأمين ، وهو أعلى مستوى تأهب، وبموجب القواعد الجديدة ، يحظر على الناس الاختلاط مع أسر أخرى ، في الداخل أو في الهواء الطلق.