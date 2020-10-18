اليوم السابع
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تعرف على أعراض مرض باركنسون فى مراحله المبكرة

الأحد، 18 أكتوبر 2020 08:00 ص
تعرف على أعراض مرض باركنسون فى مراحله المبكرة مرض باركنسون
كتبت فاطمة خليل

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مرض باركنسون أو الشلل الرعاش هو اضطراب في الدماغ يؤدي إلى الاهتزاز أو الارتعاش والتصلب وصعوبة في المشي والتوازن والتنسيق تبدأ أعراض مرض باركنسون عادةً تدريجيًا وتزداد سوءًا بمرور الوقت مع تقدم المرض، قد يواجه الناس صعوبة في المشي والكلام، في هذا التقرير نتعرف على اعراض مرض باركنسون، وفقا لموقع Parkinson foundation .

اعراض مرض باركنسون
 

ارتعاش واهتزاز

هل لاحظت ارتعاشًا طفيفًا أو رعشة في إصبعك أو إبهامك أو يدك أو ذقنك؟ الرعاش أثناء الراحة هو علامة مبكرة شائعة لمرض باركنسون.

يمكن أن يكون الاهتزاز أمرًا طبيعيًا بعد الكثير من التمارين، إذا كنت متوترًا أو إذا كنت مصابًا يمكن أن يكون سبب الاهتزاز هو الدواء الذي تتناوله.

فقدان حاسة الشم

هل لاحظت أنك لم تعد تشم بعض الأطعمة جيدًا؟ إذا بدا أنك تواجه مشكلة في شم الأطعمة مثل الموز أو العرقسوس ، يجب أن تسأل طبيبك عن مرض باركنسون.

يمكن أن يتغير حاسة الشم لديك بسبب الزكام أو الأنفلونزا أو انسداد الأنف ، ولكن يجب أن تعود عندما تكون أفضل.

مشكلة النوم

قد تكون الحركات المفاجئة أثناء النوم علامة على مرض باركنسون من الطبيعي أن يقضي الجميع ليلة عندما "يتقلبون" بدلاً من النوم لكن اذا استمرت مشكلة النوم فقد تكون هذه علامة.

صعوبة في الحركة أو المشي

هل تشعر بصلابة في جسمك أو ذراعيك أو ساقيك؟ هل لاحظ الآخرون أن ذراعيك لا تتأرجح كما اعتادوا عند المشي؟ في بعض الأحيان يزول التيبس أثناء الحركة إذا لم يحدث ذلك ، فقد يكون علامة على مرض باركنسون. قد تكون العلامة المبكرة تصلب أو ألم في كتفك أو وركيك.

إذا أصبت ذراعك أو كتفك ، فقد لا تتمكن من استخدامه أيضًا حتى يتم الشفاء، أو قد يتسبب مرض آخر مثل التهاب المفاصل في نفس الأعراض.

الإمساك

قد يكون الإمساك علامة مبكرة على الإصابة بمرض باركنسون ويجب عليك التحدث إلى طبيبك.

إذا لم يكن لديك ما يكفي من الماء أو الألياف في نظامك الغذائي ، فقد يتسبب ذلك في حدوث الإمساك كما أن بعض الأدوية ، خاصة تلك المستخدمة للألم ، قد تسبب الإمساك إذا لم يكن هناك سبب آخر مثل النظام الغذائي أو الدواء الذي قد يسبب لك صعوبة في تحريك أمعائك ، يجب عليك التحدث مع طبيبك.

تغيير صوتك

هل أخبرك أشخاص آخرون أن صوتك رقيق جدًا أو صوتك أجش؟ إذا كان هناك تغيير في صوتك، يجب أن ترى طبيبك لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يكون مرض باركنسون قد تعتقد أحيانًا أن أشخاصًا آخرين يفقدون سمعهم ، في حين أنك تتحدث بهدوء أكثر.

دوخة أو إغماء

هل تلاحظ أنك غالبًا ما تشعر بالدوار عندما تقف من على كرسي؟ يمكن أن يكون الشعور بالدوار أو الإغماء علامة على انخفاض ضغط الدم ويمكن أن يكون مرتبطًا بمرض باركنسون (PD).


اعراض مرض باركنسون

مرض باركنسون

باركنسون

الشلل الرعاش

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