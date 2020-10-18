اليوم السابع
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العربية: وزير الرى يطالب إثيوبيا بتفهم احتياجات مصر من المياه

الأحد، 18 أكتوبر 2020 12:31 م
العربية: وزير الرى يطالب إثيوبيا بتفهم احتياجات مصر من المياه وزير الرى
كتب سمير حسنى

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طالب الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية، إثيوبيا بتفهم احتياجات مصر من المياه"، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية، وكان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، قال: إن مصر تسعى من خلال أسبوع القاهرة للمياه للتواصل والتبادل المعرفي ورفع الوعي بقضايا المياه، وقد حرصت مصر على تعظيم المورد المائي في وجدان المصريين والتفنن في إدارته كما وكيفا لتعظيم الفوائد، وسلك المصريون مسلك أجدادهم في الحفاظ على المياه وتلبية احتياجات المياه، وسوف يعاني العالم من المياه لمواجهة التحديات".

 
وأضاف خلال كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه أن المؤتمر في نسخته الثالثة جاء ليعكس التحديات، لافتا إلى أن مصر تعتبر أكثر دول العالم جفافا وأكثر من97% من المياه يأتي من خارج الحدود وهو ما جعل التوازن أمرا بالغ الصعوبة، كما أنه لا يمكننا التعويل على المياه الجوفية في ظل الزيادة السكانية التي تسببت في انخفاض نصيب الفرد من المياه.
 
وتابع أن مصر تقوم بإعادة تدوير أكثر من 25% من احتياجاتها من المياه، ومستورد 56% من احتياجاتنا المائية في صورة سلع غذائية افتراضية، كما تمثل التحديات المناخية تحدي كبير خاصة في شمال الدلتا، وتعد الأكثر هشاشة.

وزير الرى

وزارة الري

اثيوبيا

سد النهضة

مصر

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