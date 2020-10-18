الأرصاد تنصح المواطنين وطلاب المدارس بارتداء الملابس الثقيلة الفترة المقبلة

كتب - محمد شرقاوى

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هيئة الأرصاد الجوية تمتلك أحد الأجهزة لرصد حالة الطقس، وتتوقع سقوط أمطار خفيفة يومى الثلاثاء والأربعاء.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر المذاع على قناة cbc، تقديم عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن هناك سقوط أمطار متوسطة وغزيرة ورعدية بداء من الخميس، وهناك انخفاض فى درجات الحرارة بدأ من يوم الخميس المقبل، وتتوقع انخفاض فى درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات الفترة المقبلة.

ونصحت أولياء الأمور أنه لابد من متابعة النشرة الجوية يوميا من هيئة الأرصاد فى الوقت الحالي مع بدأ الدراسة، ولابد من ارتداء أطفال المدارس ملابس ثقيل الفترة المقبلة بسبب الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.