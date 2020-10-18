اليوم السابع
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الأحد، 18 أكتوبر 2020 09:04 م
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أكثر من نصف السكان في بريطانيا يخضعون لقيود فيروس كورونا الجديدة

الأحد، 18 أكتوبر 2020 08:00 م
أكثر من نصف السكان في بريطانيا يخضعون لقيود فيروس كورونا الجديدة قيود فيروس كورونا
كتبت فاطمة خليل

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يعيش حوالي 28 مليون شخص في إنجلترا، أي أكثر من نصف السكان، الآن في ظل قيود صارمة فرضت أمس السبت في الوقت الذي تكافح فيه البلاد ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لموقع "ميديكال"البريطاني.

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أدخلت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نظام إنذار من ثلاث مستويات لمحاولة احتواء المرض، حيث شهدت بعض النقاط الساخنة للفيروسات حظرًا على الاختلاط المنزلي وإغلاق الحانات.

تعد بريطانيا الدولة الأكثرتضررا في أوروبا، حيث سجلت أكثر من 43 ألف حالة وفاة من حوالي 700 ألف حالة.

تحظرالإجراءات الأخيرة التجمعات الداخلية لأشخاص من أسر مختلفة في العاصمة لندن وأجزاء أخرى من إنجلترا.

استبعد جونسون حتى الآن فرض إغلاق كامل في محاولة لمنع المزيد من الضرر للاقتصاد، على الرغم من دعوات مستشاريه العلميين وحزب العمال المعارض.

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بدلاً من ذلك ، تتبنى الحكومة إجراءات محلية لتعزيز القيود في جميع أنحاء إنجلترا حيث يُحظر بالفعل اجتماعات أكثر من ستة أشخاص ويجب إغلاق الحانات والمطاعم في الساعة العاشرة مساءً.

في أيرلندا الشمالية، أغلقت الحانات والمطاعم يوم الجمعة لمدة شهر، في حين تم تمديد العطلات المدرسية إلى أسبوعين.

في ويلز ، تم منع الأشخاص القادمين من مناطق ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير في أماكن أخرى من البلاد من الدخول منذ يوم الجمعة.


قيود فيروس كورونا

فيروس كورونا

قيود كورونا

اوروبا

الموجة الثانية لكورونا

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