اليوم السابع
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هل الإصابة بكورونا مرتين تستدعى القلق؟.. اعرف الإجابة

السبت، 17 أكتوبر 2020 10:00 ص
هل الإصابة بكورونا مرتين تستدعى القلق؟.. اعرف الإجابة عودة الإصابة مرة أخرى بكورونا
كتبت إيناس البنا

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بعد تسجيل العالم عدد من حالات عودة الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى بعد التعافى، الكثير من القلق والخوف للمتعافين من تجدد إصابتهم، ووفقا للتقارير، سجلت أول حالة لرجل من ولاية نيفادا إصابة Covid-19 مرتين، وكانت المرة الثانية أسوأ.

دخل المريض إلى محطة الاختبارات المجتمعية فى مقاطعة واشو فى ولاية نيفادا الأمريكية في 18 أبريل مصابًا بالتهاب الحلق والسعال الجاف والصداع، ولكن لا داعي للقلق.

القلق من كورونا
القلق من كورونا

كان يبلغ من العمر 25 عامًا فقط، ولم يكن يعانى من حالات طبية سابقة، وعلى الرغم من أن اختبار مسحة الأنف PCR لـ Covid-19 الذى حصل عليه عاد إيجابيًا، إلا أنه سرعان ما كان يشعر بالتحسن مرة أخرى.

بعد 35 يومًا، تم نقله إلى غرفة الحوادث والطوارئ، وهو يعاني من ضيق في التنفس وحمى شديدة، ووضعه على دعامة الأكسجين، وقد أصبح بذلك أول حالة مؤكدة في الولايات المتحدة للإصابة مرة أخرى بـ Covid-19.

وحتى الآن لم يكن هناك سوى عدد قليل من الحالات المماثلة في جميع أنحاء العالم، ويقول الخبراء إنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات شاملة من هذا العدد الضئيل.

لكن احتمالية الإصابة مرة أخرى بـ Covid-19 - وزيادة المرض في المرة الثانية - يمكن أن يكون لها تأثير كبير على كيفية رسم الحكومات لمسار الخروج من الوباء، وفقا لتقرير جريدة " SCMP" الصينية.

على وجه الخصوص ، قد تجعل إعادة العدوى فكرة مناعة القطيع - أي أن نسبة عالية بما فيه الكفاية من الناس يصبحون في نهاية المطاف محصنين ضد Covid-19 - غير واقعية.

وقال أكيكو إيواساكي ، أستاذ علم الأحياء المناعي والبيولوجيا الجزيئية والخلوية والتنموية في جامعة ييل: "حالات إعادة العدوى تعني أن الاستجابة المناعية لدى بعض الأشخاص لا تكفي لحمايتهم من العدوى أو المرض".

وأضاف "إعادة العدوى من -CoV-2 (الفيروس الذي يسبب Covid-19) تعني أن المناعة المكتسبة من خلال العدوى الطبيعية ليست مثالية".

وقدم الباحثون الذين وثقوا حالة مريض نيفادا عددًا من التفسيرات المحتملة لكيفية مرضه مرتين، ربما يكون قد تعرض لجرعة عالية جدًا من الفيروس في المرة الثانية ، مما أدى إلى تفاعل أكثر حدة، أو قد تكون سلالة أكثر ضراوة من الفيروس.

وأوردت الدراسة، التي نُشرت هذا الأسبوع في مجلة The Lancet Infectious Diseases ، حالات إصابة مؤكدة أخرى، وقال فريدريك ألتاري ، مدير علم المناعة في مركز أبحاث إنسيرم للأورام وعلم المناعة في نانت أنجيه ، إنه لا يوجد حاليًا سوى القليل من الأدلة على أن عدوى Covid-19 ستصبح متجددة.


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