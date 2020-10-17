اليوم السابع
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مبادرة "نقدر" تطلق حفلها الأول لدعم صناع التحدى بنادى 6 أكتوبر

السبت، 17 أكتوبر 2020 10:24 م
مبادرة "نقدر" تطلق حفلها الأول لدعم صناع التحدى بنادى 6 أكتوبر مبادرة "نقدر" لدعم صناع التحدي وذوى الاحتياجات الخاصة
كتب سيد الخلفاوى

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انطلقت أولى فاعليات مبادرة "نقدر" لدعم صناع التحدي وذوى الاحتياجات الخاصة والمساهمة فى توفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوى الإعاقات الحركية وتوفير التأهيل النفسى لهم لمجابهة الحياة، وذلك في حفل كبير أقيم بنادي 6 أكتوبر الرياضى.
 
وحضر الحفل الذى قدمه الإعلامي طارق علام مجموعة كبيرة من القيادات التنفيذية بمحافظة الجيزة يتقدمهم نائب المحافظ وعدد من وكلاء الوزارات ورجال الأعمال والفنانين والإعلاميين وممثلين عن وزارة الشباب والرياضة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر وعدد كبير من صناع التحدي وأسرهم.
 
وقال عمر حجازي السباح المصري العالمي وصاحب فكرة المبادرة إن الهدف من المبادرة، دعم الصحة النفسية لصناع التحدى وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير التأهيل النفسي لهم ومساعدتهم فى مواجهة مصاعب الحياة إضافة إلى توفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوى الإعاقات الحركية.
 
وأكد حجازى أن الرياضة والمغامرة كانت أول من أخرجه من ألمه النفسي عندما أصيب ببتر ساقه ولذلك سعى لدعم زملائه من صناع التحدي بنفس الطريقة مشيرا إلى أن هذه المبادرة ساهمت خلال حفلها الأول في مساعدة مجموعة من الحالات التي تحتاج لأجهزة تعويضية وأنها متواصلة ومستمرة في دعم صناع التحدي بمشاركة بعض رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.
 
مبادرة نقدر لدعم صناع التحدي وذوى الاحتياجات الخاصة (2)
مبادرة نقدر لدعم صناع التحدي وذوى الاحتياجات الخاصة 

مبادرة نقدر لدعم صناع التحدي وذوى الاحتياجات الخاصة (3)
مبادرة نقدر لدعم صناع التحدي وذوى الاحتياجات الخاصة 

مبادرة نقدر لدعم صناع التحدي وذوى الاحتياجات الخاصة (4)
مبادرة نقدر لدعم صناع التحدي وذوى الاحتياجات الخاصة 

مبادرة نقدر لدعم صناع التحدي وذوى الاحتياجات الخاصة (5)
مبادرة نقدر لدعم صناع التحدي وذوى الاحتياجات الخاصة 

مبادرة نقدر لدعم صناع التحدي وذوى الاحتياجات الخاصة (6)
مبادرة نقدر لدعم صناع التحدي وذوى الاحتياجات الخاصة 

مبادرة نقدر لدعم صناع التحدي وذوى الاحتياجات الخاصة (1)
مبادرة نقدر لدعم صناع التحدي وذوى الاحتياجات الخاصة 

 


عمر حجازي

الجيزة

متحدي الإعاقة

ذوي الاحتياجات الخاصة

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