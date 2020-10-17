اليوم السابع
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الهند تقرر حقن 300 مليون شخص بلقاح كورونا والأولوية للأطباء وكبار السن

السبت، 17 أكتوبر 2020 12:00 م
الهند تقرر حقن 300 مليون شخص بلقاح كورونا والأولوية للأطباء وكبار السن لقاح كورونا
كتبت هند عادل

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كشف تقرير لصحيفة تايمزأوف إنديا أن الهند تحدد 300 مليون شخص سيتلقون الجرعة الأولية من لقاح فيروس كورونا، وأوضح التقريرأن الأولوية للعاملين في القطاعات عالية الخطورة مثل الشرطة والرعاية الصحية والصرف الصحي وكبار السن وذوي الأمراض المشتركة.

ووفقا لوكاله "بلومبرج" تم التخطيط للجرعات التي ستتضمن جرعة معززة، في المرحلة الأولية بمجرد الموافقة على استخدام اللقاح.

الهند

وسيتلقى المستفيدون من اللقاح في المرحلة الأولى ما يقدر بنحو 300 مليون جرعة وتهدف خطة التنفيذ إلى تغطية أكثر من 23٪ من السكان، بحسب التقرير أضافت الهند 62212 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 7.43 مليون اعتبارًا من 17 أكتوبر، حسبما تظهر البيانات الحكومية.

سجلت الهند اليوم السبت 62 ألفا و212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات ال(24) الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 7 ملايين و432 ألفا و680 إصابة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أنه تم تسجيل 837 حالة وفاة جديدة على مدار الـ24 ساعة الماضية أيضا، ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد حتى الآن إلى 112 ألفا و998 وفاة.


الهند

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لقاح فيروس كورونا

جرعات لقاح كورونا

كورونا نيوز

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