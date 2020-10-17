اطمن على نفسك.. كيف يشخص طبيبك مرض الشريان التاجي؟

كتبت فاطمة خليل

مرض الشريان التاجي من الأمراض الشائعة التي تصيب كثير من الأشخاص حول العالم، وغالباً ما يمكن تقييم مرض الشريان التاجي من خلال اختبارات الدم، ويمكن تشخيص الشريان التاجي في المراحل المبكرة والخفيفة من خلال اختبارات تشخيصية متخصصة مثل مخطط صدى القلب وتصويرالأوعية الدموية، نتعرف على طرق تشخيص مرض الشريان التاجي، وفقا لموقع verywellhealth.

طرق تشخيص مرض الشريان التاجي



الفحص الذاتي



في كثير من الأحيان لا ينتج عن الشريان التاجي أعراض، لذلك لا يفسح المجال للفحص الذاتي للعلامات والأعراض بسهولة ومع ذلك ، إذا كنت تعاني منها ، فمن المهم أن تلفت انتباه طبيبك إليها.

-إعياء

-ضيق في التنفس مع مجهود

-انخفاض مستوى تحملك للنشاط البدني

-ألم في الصدر مع بذل مجهود

-ألم / عدم راحة في الذراع أو الفك

-عسر الهضم

إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض، أو غيرها من الأعراض التي لا يمكنك تفسيرها (ضيق التنفس أثناء الراحة ، والخفقان ، والدوخة) ، فلا يزال من المفيد التحدث مع طبيبك وإجراء تقييم طبي.

الاختبارات والتحاليل



يمكن للعديد من الاختبارات تقييم ما إذا كان لديك احتمالية كبيرة لتطوير أو لديك بالفعل مرض الشريان التاجى.

ارتفاع ضغط الدم

يعد ارتفاع ضغط الدم من بين الأسباب الرئيسية لتصلب الشرايين من السهل نسبيًا التحقق من ارتفاع ضغط الدم باستخدام أجهزة قياس الضغط.

مخطط كهرباء القلب

يمكن لمخطط كهرباء القلب تقييم الأدلة على ضعف عضلة القلب وعدم انتظام ضربات القلب هناك العديد من الأسباب لاضطراب مخطط كهربية القلب ، ومن بين الأسباب تلف القلب بسبب الشريان التاجي.

مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم

يمكن أن يشير ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم إلى إصابتك بأمراض القلب التاجية أو التعرض لخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

مستويات الجلوكوز في الدم

قد يعني ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام أنك مصاب بداء السكري اعتمادًا على نتائجك ، قد تحتاج إلى اختبار آخر ، اختبار الهيموجلوبين a1c ، الذي يقيم مستويات السكر في الدم على مدى أشهر ويمكن أن يحدد هذا ما إذا كنت مصابًا بداء السكري ، وهو أحد أسباب تصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية.

الآشعة

يمكن أن تكون اختبارات الآشعة مفيدة بشكل خاص في تشخيص الشريان التاجي يمكن لهذه الاختبارات فحص بنية القلب ووظيفته.

تقليديًا ، اعتمد تشخيص أمراض القلب التاجية على الاختبارات التي تبحث عن دليل على وجود انسدادات كبيرة في الشرايين التاجية.

بشكل عام ، يعتبر أطباء القلب أن الانسداد الكبير هو الانسداد الذي يعيق 70٪ أو أكثر من قناة الشرايين.

اختبار الإجهاد

من خلال اختبار الإجهاد ، يتم اختبار وظائف قلبك قد يُطلب منك ممارسة الرياضة أو قد يتم إعطاؤك دواء. في حين أن معظمهم على دراية باستخدام مخطط كهربية القلب (EKG) لمراقبة وظائف القلب ، يمكن أيضًا استخدام اختبار التصوير ، مثل الموجات فوق الصوتية ، لمعرفة كيف يستجيب قلبك عندما يزداد الطلب.

في كثير من الأحيان ، يعاني الأشخاص المصابون بأمراض القلب التاجية من تغيرات في وظائف القلب عندما يزداد الطلب على القلب. غالبًا ما يكون اختبار التمرين مفيدًا في تشخيص الشرايين التاجية المسدودة جزئيًا.

مخطط صدى القلب (ECG)

مخطط صدى القلب (echo) هو اختبار تصوير غير جراحي يستخدم الموجات فوق الصوتية لمراقبة قلبك أثناء العمل.

يمكن لطبيبك مراقبة ضخ قلبك من زوايا مختلفة وتقييمات الأوعية الدموية الضيقة ، وعدم انتظام وظائف عضلة القلب ، ومشاكل الصمام ، وعدم انتظام ضربات القلب.