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فيديو.. أعراض لو ظهرت على طفلك ممنوع الذهاب إلى المدرسة

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 09:13 م
فيديو.. أعراض لو ظهرت على طفلك ممنوع الذهاب إلى المدرسة د/ داليا الشعراوى
كتبت هند عادل

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أكدت الدكتورة داليا الشعراوي أستاذ مساعد الأمراض الصدرية بكلية الطب بجامعة طنطا أن هناك علامات عند ظهورها على الأطفال لا يجب ذهابهم إلى المدرسة ويجب بقاؤهم في المنزل حتى يتعافوا بشكل كامل منعا لنقل العدوى إلى زملائهم.

وأوضحت أستاذ الأمراض الصدرية أن هذه الأعراض تشمل ارتفاع درجة الحرارة ، العطس، الرشح، أو السعال، وعند ظهورها يجب فورا منع الطفل من الذهاب إلى المدرسة وعدم الاستهانة بهذه الأعراض حتى لو كانت بسيطة لمنع تدهور حالة الطفل أو نقل العدوى إلى باقى زملائه في الفصل.

وأشارت الدكتورة داليا الشعراوى أن هناك خطوات بسيطة يمكن القيام بها لرفع مناعة الأطفال عند العودة الى المدرسة أهمها تناول غذاء صحى والتقليل من المواد الحافظة والأطعمة المصنعة، بجانب تناول العصائر الطبيعية كعصير البرتقال والليمون الغني بفيتامين سي الذى يقوى المناعة، كما يجب تعويد الأطفال على ضرورة الالتزام بإرتداء الكمامه والحفاظ على مسافات آمنة بينه وبين زملائه بالفصل.

 

 


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العوده الى المدرسه

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