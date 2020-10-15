اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 أكتوبر 2020 01:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فتاة فقدت بصرها تبكى على الهواء وتؤكد السبب جلسة تنظيف بشرة بالليزر

الخميس، 15 أكتوبر 2020 12:30 ص
فتاة فقدت بصرها تبكى على الهواء وتؤكد السبب جلسة تنظيف بشرة بالليزر برنامج التاسعة
كتب-أحمد صلاح العزب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت صباح عربى، فتاة فقدت بصرها أثناء تجميل بشرتها، عن أنها فقدت البصر تمامًا فى عينها اليمنى، أثناء إجرائها جلسة ليزر كربونى على البشرة  فى أحد مراكز التجميل، وتابعت:"كنت بعمل جلسة ليزر على البشرة، والليز دخل فى عينى اليمنى ما أسفر عن نزيف داخلى وقطع فى الشبكية فى ساعتها، والأطباء قالوا أن مركز الإبصار تدمر ولا يصلح له عملية أو علاج".
 
وأجهشت "صباح عربى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، بالبكاء الشديد، قائلة:" أنا عندى 32 سنة ومعايا أولاد والأطباء قالوا لى أن العين اليسرى ستضعف مع الزمن، ومع بلوغى سن الأربعين نظرى هيروح ومش هشوف وأنا معايا أولاد".
 
وتابعت "صباح عربى"، قائلة:" أنا مواطنة على كد حالى والدكتورة قالت ليا مش هتعرفى تعملى حاجة وأنا رفعت قضية..هو بعد نور العين فيه كلام تانى ..أروح فين أنا معايا أطفال..وحقى هيجى بالقانون وربنا ..وبلدنا فيها قانون".

برنامج التاسعة

تنظيف البشره

فقدان البصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حبس وغرامة.. عقوبة السير عكس الاتجاه وارتكاب حادث مرورى وفقا للقانون الجديد

حبس وغرامة.. عقوبة السير عكس الاتجاه وارتكاب حادث مرورى وفقا للقانون الجديد

الأوقاف تحذر الأئمة من استغلال المنبر فى غير الأمور الدعوية

الأوقاف تحذر الأئمة من استغلال المنبر فى غير الأمور الدعوية

دعم جديد من وزارة السياحة لشركات النقل السياحى لمدة 3 أشهر.. تعرف عليه

دعم جديد من وزارة السياحة لشركات النقل السياحى لمدة 3 أشهر.. تعرف عليه

"الرى" تعلن توفير قروض للمزارعين الراغبين فى التحول للرى الحديث بفائدة 5%

"الرى" تعلن توفير قروض للمزارعين الراغبين فى التحول للرى الحديث بفائدة 5%

النقل العام تطبق قرار إعفاء كبار السن من تذكرة الركوب ببطاقة الرقم القومى

النقل العام تطبق قرار إعفاء كبار السن من تذكرة الركوب ببطاقة الرقم القومى

تعقيم وبطاقة صحية لكل طالب..اعرف كيف استعدت القاهرة لبدء الدراسة × 17معلومة

تعقيم وبطاقة صحية لكل طالب..اعرف كيف استعدت القاهرة لبدء الدراسة × 17معلومة

محافظ الإسكندرية: هبوط شارع 45 بالعصافرة عمقه 5 متر ولا توجد خسائر

محافظ الإسكندرية: هبوط شارع 45 بالعصافرة عمقه 5 متر ولا توجد خسائر

حملة ترامب: أوباما قطع المساعدات العسكرية عن مصر بعد فوز السيسى لخدمة الإخوان

حملة ترامب: أوباما قطع المساعدات العسكرية عن مصر بعد فوز السيسى لخدمة الإخوان

دعوات مقاطعة "المنتجات التركية " تتصدر تويتر فى السعودية

دعوات مقاطعة "المنتجات التركية " تتصدر تويتر فى السعودية

السيسى يؤكد لرئيس جنوب أفريقيا رفض أى إجراء يمس بحقوق مصر فى مياه النيل

السيسى يؤكد لرئيس جنوب أفريقيا رفض أى إجراء يمس بحقوق مصر فى مياه النيل

عزت العلايلى يسترجع ذكرياته مع محمود ياسين: إنسان عظيم

عزت العلايلى يسترجع ذكرياته مع محمود ياسين: إنسان عظيم

رئيسة وزراء فنلندا تتعرض للانتقادات بسبب صورة غلاف لمجلة أزياء .. اعرف القصة

رئيسة وزراء فنلندا تتعرض للانتقادات بسبب صورة غلاف لمجلة أزياء .. اعرف القصة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة