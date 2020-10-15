فتاة فقدت بصرها تبكى على الهواء وتؤكد السبب جلسة تنظيف بشرة بالليزر

كتب-أحمد صلاح العزب

كشفت صباح عربى، فتاة فقدت بصرها أثناء تجميل بشرتها، عن أنها فقدت البصر تمامًا فى عينها اليمنى، أثناء إجرائها جلسة ليزر كربونى على البشرة فى أحد مراكز التجميل، وتابعت:"كنت بعمل جلسة ليزر على البشرة، والليز دخل فى عينى اليمنى ما أسفر عن نزيف داخلى وقطع فى الشبكية فى ساعتها، والأطباء قالوا أن مركز الإبصار تدمر ولا يصلح له عملية أو علاج".

وأجهشت "صباح عربى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، بالبكاء الشديد، قائلة:" أنا عندى 32 سنة ومعايا أولاد والأطباء قالوا لى أن العين اليسرى ستضعف مع الزمن، ومع بلوغى سن الأربعين نظرى هيروح ومش هشوف وأنا معايا أولاد".

وتابعت "صباح عربى"، قائلة:" أنا مواطنة على كد حالى والدكتورة قالت ليا مش هتعرفى تعملى حاجة وأنا رفعت قضية..هو بعد نور العين فيه كلام تانى ..أروح فين أنا معايا أطفال..وحقى هيجى بالقانون وربنا ..وبلدنا فيها قانون".