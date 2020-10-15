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تعقيم وبطاقة صحية لكل طالب..اعرف كيف استعدت القاهرة لبدء الدراسة × 17معلومة

الخميس، 15 أكتوبر 2020 12:00 ص
تعقيم وبطاقة صحية لكل طالب..اعرف كيف استعدت القاهرة لبدء الدراسة × 17معلومة عودة الدراسة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تستعد محافظة القاهرة ووزارتى الصحة والتربية والتعليم لاستقبال العام الدراسى الجديد وفق الإجراءات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، ويعرض "اليوم السابع" استعدادات المحافظة لاستقبال الطلاب بداية الأسبوع القادم..
 
1. لا يزيد العدد داخل الفصل عن 28 طالبا ويجلس الطلاب بالتبادل مع مراعاة التباعد.
 
2. سيتم توفير ماسح حرارة بكل مدرسة.
 
3. توفير قاعدة بيانات بجميع أرقام تليفونات أولياء الأمور.
 
4. تعقيم ونظافة الفصول ودورات المياه ونظافة محيط المدارس وعدم وقوف الباعة الجائلين.
 
5. تواجد الزائرة الصحية بالمدرسة، ووجود مشرفين لاستقبال الطلاب.
 
6. ارتداء الطلاب للكمامة أو واقى الوجه للأطفال أقل من 12 سنة.
 
7. عدم تزاحم الطلبة فى الدخول للمدرسة والخروج منها.
 
8. التنسيق مع المستشفيات القريبة من المدارس والمراكز الصحية .
 
9. توافر طبيب لكل مجموعة من المدارس ويكون على اتصال بالزائرة الصحية يوميا.
 
10. توفير عدد من سيارات الإسعاف لسرعة الوصول للمدارس.
 
11. الاهتمام بالفترة المسائية ومتابعتها جيدا وتواجد الزائرة الصحية في الفترتين.
 
12. عمل بطاقة صحية لكل طالب يدون فيها تاريخه المرضى إذا كان لديه مرض مزمن.
 
13. وقف الإجازات والاعذار مع تواجد أكبر عدد من المشرفين.
 
14. مراجعة جميع المدارس وحالتها الإنشائية والأثاث من المقاعد والتجهيزات وأعمال الصيانة وصيانة دورات المياه وتوفير المياه.
 
15. إعداد تقرير يومى بين المنسق والزائرة الصحية ومنسق الإدارة .
 
16. اذا ظهر آى أعراض على طالب يتم عزله في غرفة العزل المجهزة بالمدرسة واستدعاء ولى أمره والذهاب للتأمين الصحى .
 
17. كل مدرسة لها جدول حسب كثافتها وكل فصل يقسم إلى مجموعتين او ثلاثة .
 

العام الدراسى

القاهرة

تعليم القاهرة

التعليم

بدء الدراسة

اليوم السابع بلس

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