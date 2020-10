5 فرق مصرية تفوز بميداليات فى أوليمبياد كوريا لشباب المخترعين 2020

كتب محمد صبحى

حصد الطلاب المصريين المشاركين في "أوليمبياد كوريا الدولى لشباب المخترعين" في دورته الخامسة، على ميدالية ذهبية و2 ميدالية فضية و2 برونزية، وقد عُقدت الأوليمبياد هذا العام عبر الإنترنت بسبب ظروف جائحة كورونا، وهم المشاركين الذين دعمتهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برسوم الإشتراك.



وأعرب الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن سعادته بفوز 5 فرق مصرية، وقد قامت إدارة الأولمبياد بإعلان أسماء الفائزين علي صفحة الأولمبياد كأفضل الابتكارات "Best of Best Inventions".



وأوضح صقر في بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمي، أن الخطة التنفيذية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا طبقاً لاستراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار2030 ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 تولى أهمية قصوى لدعم الدورة الكاملة للابتكار وريادة الأعمال والتعليم الابداعى للعلوم واحتضان النوابغ من خلال حزمة من البرامج والمبادرات المبتكرة وآليات جديدة لدعم الابتكار والمبتكرين، وبسبب هذا الدعم أصبح لدى المخترعين والمبتكرين المصريين الفرصة للمشاركة فى كل معارض الابتكار الهامة على مستوى العالم وحصد الجوائز التنافسية، نحن فخورين بشباب المبتكر ين وهم الفئة الأولى بالدعم الحكومي والمساندة.



وأشارت البيان الصادر عن أكاديمية البحث العلمي، إلى أنه قد فاز بالميدالية الذهبية كمال أشرف كمال، الطالب بجامعة الطفل –أحد برامج الأكاديمية- عن ابتكاره صناعة بلاستيك حيوي صديق للبيئة من قشر الجمبري وهو أحد المشاركين من محور جامعة الطفل بمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019، وفازا أحمد أسامة أحمد علي وعبد الرحمن حمدي ليلا، بالميدالية الفضية وهم الطلاب بمدرسة STEM بالغربية والإسكندرية حيث فاز الأول عن ابتكاره Baby Friend والثاني عن ابتكاره Plant Salvation، وفازت ملك محمود رمضان، الحاصلة علي براءة اختراع من مكتب براءات الإختراع المصري بالأكاديمية بالميدالية البرونزية عن ابتكارها فرشاة أسنان فكية من السيليكون، كما فازت أيضاً يوليانا عصام فام، الطالبة بمدرسة STEM بالعبور بالميدالية البرونزية عن ابتكارها Blind Savior.