180 ألف طالب يسجلون رغباتهم بتنسيق شهادات الدبلومات الفنية 2020

كتب محمد صبحى

كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق أن عدد الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية وسجلوا رغباتهم بموقع التنسيق الإلكترونى فى بوابة الحكومة المصرية بلغ 180 ألف طالب وطالبة.



وأشار السيد عطا لـ "اليوم السابع " أن موقع التنسيق الإلكترونى أغلق مساء اليوم الثلاثاء باب تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات أمام طلاب الدبلومات الفنية باعتباره اليوم الأخير لتسجيل رغبات الطلاب، بعد مد باب التسجيل نظرا لإعلان نتائج طلاب الدور الثانى.



كان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن يواصل مكتب التنسيق فرز رغبات الطلاب شهادات الدبلومات الفنية لتوزيعها على الجامعات وترشيحهم للكليات تمهيدا لإعلان النتائج بموقع التنسيق الإلكترونى.

