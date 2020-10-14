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وفاة حسن شابة أحد أعيان مدينة مصراتة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:50 م
وفاة حسن شابة أحد أعيان مدينة مصراتة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا حسن شابة
كتب : أحمد جمعة

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أعلنت وسائل إعلام ليبية وفاة حسن شابة أحد أعيان مدينة مصراتة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، مؤكدة أنه تم نقله من مصراتة إلى تركيا لتلقى العلاج، ودخل الرعاية المركزة فى أحد المستشفيات بأنقرة، قبل أن يرحل عن عالمنا.

يشار إلى أن حسن شابة من أعيان مدينة مصراتة ودعم نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى أحمد معيتيق فى اتفاق فتح النفط الذى أبرمه مع الجيش الليبى فى سبتمبر الماضي.

وقاد حسن شابة جهود كبيرة للم شمل الليبيين وتعزيز المصالحة الوطنية وكانت زيارته الأخيرة إلى القاهرة فى سبتمبر الماضى، آخر المشاركات السياسية له، الذى اصطحب معه وفد من مصراتة وطرابلس لبحث سبل حل الأزمة الليبية، وحلحلة المعوقات بين قبائل شرق ليبيا.


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