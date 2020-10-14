وزير الصحة الروسى يصف الوضع مع كورونا فى بلاده بـ"المتوتر"

وكالات

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الأربعاء، إن الموقف مع فيروس كورونا المستجد في روسيا، لا يزال متوترا.

وبحسب "روسيا اليوم"، فإن الوزير الروسى ذكر أن سكان البلاد، لا يتلزمون بكافة التعليمات الخاصة بالوقاية من المرض. وأضاف الوزير "نرى أن الوضع اليوم لا يزال متوترا، بل في غاية التوتر. ونرى أنه ليس كافة السكان، للأسف يتقيدون بالتوصيات التي طرحتها السلطات".

وشدد الوزير على أهمية وضرورة التزام السكان، بهذه التوصيات والقواعد، حتى يتم تشكيل المناعة السكانية بشكل كامل.

ووفقا للوزير، بلغت الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا نحو 26٪ خلال أسبوع مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، من 41 إلى 52 حالة لكل 100 ألف شخص.

وقال الوزير، إنه تم نشر 176 ألف سرير في روسيا لتقديم الرعاية، للمرضى المصابين بالفيروس. ولفت الانتباه، إلى أن الحد الأقصى لعدد الأسرة التي تم نشرها في روسيا خلال كل فترة الوباء، بلغ حوالي 185 ألفا، وكان ذلك في 18 يونيو 2020.