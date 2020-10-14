اليوم السابع
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وزير الخارجية الإيطالى يعرب عن ثقته بتعزيز الشراكة مع روسيا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:27 م
وزير الخارجية الإيطالى يعرب عن ثقته بتعزيز الشراكة مع روسيا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالى لويجي دي مايو
وكالات

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أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، عن الثقة في تعزيز الشراكة مع روسيا بفضل التنوع المتزايد لاقتصادها.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية خلال لقاء مع الصحفيين في موسكو رفقة وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، إن "هذه الحيوية في العلاقات الاقتصادية والتجارية (بين البلدين) التي نشعر بالرضا التام حيالها ونريد أن نستمر في توسيعها، تجد أرضا خصبة في صداقة تاريخية بين بلدينا"، على أساس "التقارب والرابطة الثقافية المتينة جدا بين شعبينا".

وأشار دي مايو إلى "المستوى العالي من التكامل" بين الاقتصادين الإيطالي والروسي وأضاف: "نحن على ثقة في أن بإمكاننا تعزيز شراكتنا بفضل التنوع المتزايد للاقتصاد الروسي".

ونوه وزير الخارجية الإيطالي بأن أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "أحدثت أثرا خطيرا على مجتمعاتنا من حيث الأرواح البشرية وعلى الصعيدين الاقتصادي والتبادل التجاري". وقال "للأسف نسجل انخفاضا في التبادل التجاري بعد ثلاث سنوات من النمو". وأردف مخاطبا وزير التجارة الروسي: "عندما التقينا في فبراير الماضي، لم نتخيل قط ما قد يسببه الوباء اقتصاديا واجتماعيا".

 

إيطاليا

لويجى دى مايو

روسيا

إيطاليا وروسيا

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