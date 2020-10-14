وزيرة تعليم إيطاليا: عدوى كورونا لا تنتقل بين الطلاب فى الفصول بل خارجها

كتبت فاطمة شوقى

رأت وزيرة التعليم الإيطالية، لوتشيا أتسولينا، أن عدوى وباء كورونا لا تنتقل بين الطلاب في الفصول الدراسية، بل خارجها.

وكتبت الوزيرة أتسولينا على صفحتها في "فيسبوك" أمس الثلاثاء، أن "الأطفال سعداء بالعودة إلى المدرسة، وعليهم البقاء هناك، وحتى بالنسبة لكبار السن، يعد التدريس وجهًا لوجه أمرًا أساسيًا، لأنه يضمن التدريب بل والعلاقات الاجتماعية أيضًا، وهي حاجة تلقى اليوم إشباعًا أكبر في المدرسة".

وذكرت أتسولينا المنتمية لحركة خمس نجوم، أن "المعطيات تؤكد في الواقع، وكذلك التحليلات التي أجراها المعهد العالي للصحة، أن العدوى لا تحدث داخل المدارس"، واختتمت مشيرة الى أن "بدلاً من ذلك، يجب توجيه الانتباه نحو الخارج، إلى الأنشطة اللامنهجية، وكما قلنا منذ بعض الوقت".

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن هناك 5901 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد، في الساعات الـ24 الأخيرة، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، إنه مقارنة بيوم أمس، فقد تم تسجيل 41 حالة وفاة أخرى، ليصل بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 36.246 منذ بداية حالة الطوارئ".

وذكر التقرير الصحي أنه، "تم إجراء 112.544 تحليل كشف عن الإصابة منذ يوم أمس، بينما استقبلت المستشفيات 514 مريضا جديداً في أقسام العناية المركزة، وهم بزيادة بحاصل 62 شخصاً.