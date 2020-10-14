اليوم السابع
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خالد صلاح
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وزيرا خارجية روسيا وأذربيجان يؤكدان التزامهما باتفاقيات كاراباخ

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:58 م
وزيرا خارجية روسيا وأذربيجان يؤكدان التزامهما باتفاقيات كاراباخ لافروف
موسكو (أ ش أ)

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أجرى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الآذري جيهون بيراموف ناقشا خلاله الأوضاع فى إقليم ناجورنى كارا باخ، وذكرت وزارة الخارجية الروسية -في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية- أن الجانبين أكدا خلال الاتصال الهاتفي التزامهما بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في موسكو بشأن كاراباخ.

وناقش لافروف وبيراموف الوضع الصعب في منطقة النزاع ناجورني كاراباخ، وأكدا ضرورة الالتزام الصارم ببنود البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا في موسكو يوم 10 أكتوبر. 

وشدد لافروف على أنه لا بديل عن التنسيق العاجل لآلية التحقق من وقف إطلاق النار في كاراباخ.
وأشارت الوزارة إلى أن المحادثة جاءت بمبادرة من أذربيجان.

من جانب أخر أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء، ضرورة الحفاظ على المصالح الاقتصادية لروسيا والاتحاد الأوروبي، إلا أنه شدد على أن كرامة بلاده لا تسمح لها التذلل أو الركض خلف الاتحاد الأوروبي .

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية عن لافروف قوله"يجب المحافظة على المصالح الاقتصادية، ويجب على الشركات الاقتصادية أن تقرر بنفسها، ما هو مفيد لها وما هو غير مربح، لكن الركض والتذلل لا تسمح به كرامتنا " .


وكان لافروف قد صرح أمس الثلاثاء، أنه لا يستبعد أن روسيا قد تتوقف عن التواصل مع الاتحاد الأوروبي ، وذلك خلال تعليقه على وضع المعارض أليكسي نافالني.
 

 


روسيا

اذربيجان

قره باغ

لافروف

كاراباخ

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