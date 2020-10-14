وزيرا خارجية روسيا وأذربيجان يؤكدان التزامهما باتفاقيات كاراباخ

وناقش لافروف وبيراموف الوضع الصعب في منطقة النزاع ناجورني كاراباخ، وأكدا ضرورة الالتزام الصارم ببنود البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا في موسكو يوم 10 أكتوبر.

وشدد لافروف على أنه لا بديل عن التنسيق العاجل لآلية التحقق من وقف إطلاق النار في كاراباخ.

وأشارت الوزارة إلى أن المحادثة جاءت بمبادرة من أذربيجان.

من جانب أخر أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء، ضرورة الحفاظ على المصالح الاقتصادية لروسيا والاتحاد الأوروبي، إلا أنه شدد على أن كرامة بلاده لا تسمح لها التذلل أو الركض خلف الاتحاد الأوروبي .