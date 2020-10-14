واشنطن تطلب جميع أطراف الصراع فى ناغورنو كاراباخ بوقف التصعيد

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "ناقشت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع في ناغورنو كاراباخ"، متابعا: "لاحظنا قيام تركيا بدعم موقف أذربيجان في الصراع، ونطلب من جميع الأطراف وقف التصعيد في ناغورنو كاراباخ".

وأضاف مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحفى: "سنستمر في تقديم الدعم للسعودية حتى التوصل إلى حل للأزمة اليمنية"، متابعا: "نريد ضمان ألا تمتلك إيران الموارد اللازمة لمواصلة دعم الحوثيين".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن السعودية والإمارات والولايات المتحدة وأوروبا قدمت مساعدات كبيرة للشعب اليمني، مستطردا: سنستمر في دعم سيادة العراق في وجه التحديات الأمنية التي تمثلها الميليشيات.