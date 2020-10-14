نقيب صيادلة القاهرة بعد تعيينه بمجلس الشيوخ: "يارب نكون على قدر المسئولية"

كتبت آية دعبس

قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن اختياره ضمن قائمة الـ100 المعينين فى مجلس الشيوخ، ثقة كبيرة ومسئولية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على تقديره واختياره له، مشيرا إلى أنه يعمل حاليا على الانتهاء من بعض الكشوفات الطبية اللازمة بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، لبدء مشاركته بأعمال المجلس بأول جلساته المقرر لها الأحد المقبل.

وأوضح الشيخ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن مشاكل مهنة الصيدلة ضمن أولويات عمله بالمجلس، وإزالة العقبات عن المهنة، قائلا: "يارب يعينا ونكون على قدر المسئولية".

كان قد نشر اليوم السابع، أسماء أبرز المعينين في مجلس الشيوخ، من الكوادر المهنية المرموقة والشخصيات العامة، ورؤساء الأحزاب ، واتسمت القائمة بالتميز والتوازن ومراعاة تمثيل كافة التخصصات المهنية التي تحمل خبرات نوعية في مجالاتها ، بالإضافة إلى التمثيل القوى للمرأة.