ودعت "يوناما" في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي القوات الأفغانية وطالبان إلى اتخاذ خطوات عملية لحماية المدنيين.

وقالت في بيانها: "مع فرار آلاف العائلات من القتال في هلمند، نحث طالبان وقوات الأمن الوطنية الأفغانية على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة لمن يرغب في مغادرة المنطقة. ةتعمل فرق الأمم المتحدة على التحقق من تقارير الضحايا ودعوة الأطراف المعنية لوقف جميع الأضرار المدنية".

ويأتي ذلك في وقت اندلع فيه قتال بين قوات الأمن الأفغانية وطالبان في مناطق متفرقة من إقليم هلمند الأحد الماضي، فيما لا تزال تواتر أنباء القتال عن استمرار القتال في بعض المناطق.

