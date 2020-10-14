نخبة من كبار الصحفيين والإعلاميين بقائمة المعينين فى مجلس الشيوخ.. إنفوجراف

ضمت قائمة المعينين في مجلس الشيوخ، مجموعة من رموز العمل الإعلامي والصحفي المعروفين بمواقفهم الوطنية الداعمة لمؤسسات الدولة في مواجهة المؤامرات الخارجية.

ويمثل هؤلاء واجهة الإعلام المصري في المؤسسة التشريعية، بما يعكس الدور الهام الذى تلعبه وسائل الإعلام كحائط صد ضد حرب الشائعات والدعاية السوداء ضد الدولة المصرية على النحو الذى يؤهلها لتكون شريكا في صياغة التشريعات والقوانين، والمشاركة في الدور الرقابي على الحكومة.

"اليوم السابع" يستعرض أبرز أسماء كبار الإعلاميين والصحفيين التى تزين قائمة الشيوخ:

عماد الدين حسين

رئيس تحرير صحيفة الشروق

محمود مسلم

رئيس تحرير صحيفة الوطن

عبد المنعم سعيد

رئيس مجلس إدارة المصري اليوم

محمد شبانة

رئيس تحرير الأهرام الرياضي

إبراهيم حجازى

الكاتب الصحفى بالأهرام

محمود الكردوسي

رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن

طارق سعدة

نقيب الإعلاميين

نادية مبروك

رئيس الإذاعة الأسبق

محمد مصطفى شردى

إعلامى



إنفو كبار الصحفيين والإعلاميين المعينين بمجلس الشيوخ (1)



إنفو كبار الصحفيين والإعلاميين المعينين بمجلس الشيوخ (2)



إنفو كبار الصحفيين والإعلاميين المعينين بمجلس الشيوخ (3)



إنفو كبار الصحفيين والإعلاميين المعينين بمجلس الشيوخ (4)



إنفو كبار الصحفيين والإعلاميين المعينين بمجلس الشيوخ (5)