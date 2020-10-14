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وفق البيان الختامى لاجتماع القاهرة..

مُمثلو مجلسى النواب والأعلى الليبيان يتفقان على إنهاء المرحلة الانتقالية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:37 ص
مُمثلو مجلسى النواب والأعلى الليبيان يتفقان على إنهاء المرحلة الانتقالية عضوه مجلس النواب الليبي صباح جمعة
كتب أحمد جمعة

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اتفق مُمثلي مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، الليبيان، علي ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة، وفق البيان الختامي للاجتماع الذي تم بينهما في القاهرة خلال الفترة من ١١-١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ لمُناقشة المسار الدستوري للمرحلة المُقبلة.
 
واتفق الحاضرون جميعاً علي ضرورة انهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة.
 
وجرت مُناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، وطُرِحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عِدة، وحثت البعثة الحاضرين علي ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيباتٍ دستوريةٍ توافقيةٍ تسمَحُ بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.
 
وأبدى الطرفان مرونة فائقة في الحوار، واتفقا علي الاستمرار في المناقشات، وأعرب الوفدان عن رغبتِهِما في عقد جولة ثانية في جمهورية مصر العربية لاستكمال المُناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية، ولكي يُجري مجلس النواب حوار مُجتمعي للوصول إلى توافُقاتٍ دستوريةٍ تسمح للبلاد بالمُضي قُدُماً في المسار الدستوري.

 


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