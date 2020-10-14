ميكنة الإدارات وتكثيف العمل لتحسين الأداء لتقديم خدمات لمواطنى السويس

السويس - السيد فلاح

عقد خالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس، اجتماعًا بحضور العميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد ومديرى ووكلاء الإدارات بالديوان العام لمحافظة السويس والإدارات المعنية بمحافظة السويس لتنظيم العمل وتحسين الأداء خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

وفى بداية الاجتماع قدم السكرتير العام للمحافظة الشكر للواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، على الدعم المستمر للجهاز التنفيذى مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد تطويرفى ميكنة الإدارات وتحسين أداء العمل وسرعة إنجاز المكاتبات الرسمية والرد عليها وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشيرًا إلى سرعة التنسيق المستمر بين جميع الإدارات لانجاز الأعمال.

كما قدم السكرتير العام المساعد الشكر للواء عبد المجيد صقر، على جهوده الكبيرة من أجل سويس أفضل، مشيرًا إلى أهمية بذل كل الجهود والتعاون مع جميع العاملين داخل الديوان العام لتحسن الأداء والعمل بالديوان العام، مطالبهم بالمزيد من العمل وتسهيل الإجراءات لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، مؤكدًا على أهمية العمل كفريق واحد من أجل الارتقاء بالأداء ورفع شأن محافظة السويس.