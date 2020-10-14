مواجهة بين جونسون وزعيم حزب العمال بسبب قيود كورونا "طبقات أم قاطع الدائرة"

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، دخل فى مواجهة مع زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، حول الاستراتيجية المتعلقة بقيود كورونا وتتبع الفيروس، وذلك بعدما دعا الأخير رئيس الوزراء لتبنى نهج أكثر صرامة فيما يتعلق بالقيود.

وكان كير قد قال أمس الثلاثاء، إن حزب العمال سيدعم خطة "قاطع الدائرة" التى تقضى بفرض إغلاق مصغر وصارم وقصير، مشددا على ضرورة أن يتم ذلك الآن، مع إغلاق كل الحانات والمطاعم وحزمة تعويض حتى لا تخسر الأعمال النارية من أجل كسر دائرة العدوى.

وقال حزب العمال إنه سيتحدى الحكومة لإسقاط نظام التتبع والمخالطة المستخدم حاليا بعدما قال كبار علماء الحكومة أن تأثيره محدود فيما يتعلق بوقف انتشار الفيروس. إلا أن جونسون قال إنه بفضل هذا النظام، أصبحوا يعرفون المناطق التى يزداد فيها معدل الإصابات، مما يمنح الدولة فرصة للقيام بالصواب.

واتهم جونسون حزب العمال بالسعى لإغلاق الشركات حول البلاد. ويريد أعضاء حزب المحافظين الذين ينتمى إليه رئيس الحكومة يريدون منح فرصة لنظام جونسون القائم على تقسيم بريطانيا إلى ثلاث مناطق وفق انتشار الفيروس فيها وفرض قيود على هذا الأساس، وذلك فى ظل مخاوف من حدوث مزيد من الدمار الاقتصادى بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء.

وقال ستارمر إن فشل إستراتيجية الحكومة يعنى أن الإجراءات الأكثر صرامة مطلوبة الآن. وكان جونسون قد قال إن سيأخذ فى الاعتبار خطة قاطع الدائرة للإغلاق لو فشل نظامه المكون من طبقات وذلك بعد زيادة الضغط عليه.