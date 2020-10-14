اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:47 م
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مصرع 37 وإصابة 1297 آخرين فى حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 05:36 م
مصرع 37 وإصابة 1297 آخرين فى حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع حادث تصادم
أ ش أ

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أعلنت الحماية المدنية بالجزائر مصرع 37 شخصًا إصابة 1297 آخرين جراء 1330 حادثًا مروريًا خلال الفترة (4 - 10) أكتوبر، وأوضحت الحماية المدنية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن أكبر حصيلة للضحايا كانت في ولاية سوق أهراس (شمال شرق) بوفاة 5 أشخاص وإصابة 18 آخرين إثر 14 حادثًا مروريًا.


وأشارت إلى أن وحدات الحماية المدنية قامت خلال نفس الفترة بـ265 عملية توعية للمواطنين في كافة الولايات الـ48 تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي بالإضافة إلى القيام بـ366 عملية تعقيم عامة شملت عدة منشآت عامة وخاصة من بينها المجمعات السكنية، كما قامت الحماية المدنية ـ1674 تدخلًا لإخماد 1291 حريقًا مختلفا.


حادث تصادم

الجزائر

حوادث

أخبار الجزائر

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