مستشار الإمام الأكبر يؤكد "الوافدين" ركيزة هامة لتبليغ رسالة الأزهر الوسطى

كتب لؤى على

كرمت اليوم المنظمة العالمية لخريجى الأزهر 227 طالب وطالبة من المتفوقين من أبناء الأزهر الوافدين خريجى العام الدراسى 2020 ، بتقديرات أمتياز وجيد جدا مع مرتبة الشرف، بكليات جامعة الأزهر المختلفة، من جنسيات (اندونيسيا، بنجلاديش، الهند، مالى، نيجيريا، السنغال، الكونغو، توجو، ، افغانستان، قيرغيرستان، تايلاند، غينيا، تونس، جامبيا، فلسطين) ، وذلك بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها .

حضر الحفل الدكتور محمد المحرصاوى ، رئيس جامعة الأزهر، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة ، أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، اللواء إبراهيم الجارحي ،رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية.

أكد الدكتور عبدالدايم نصير، أمين عام المنظمة ، مستشار شيخ الأزهر، خلال الحفل على أن الطلاب الوافدين هم أحد الركائز الهامة لتبليغ رسالة الأزهر الوسطية، وترسيخ قيم الإسلام السمحة، فى دول العالم المختلفة، ولأهميتهم ودورهم الفعال فإن الأزهرالشريف لم يتوان فى تقديم كافة سبل الدعم وتذليل كافه العقبات لهم.

وأضاف دكتور نصير: أنتم حائط الصد ضد انتشار الأفكار المتطرفة التى تعم بالسواد على العالم، ناصحًا أياهم بمواصلة الجهد والدأب المستمر، لتحصيل العلم الشرعى والدنيوى، بعد أن أثبتوا نجاحهم وتفوقهم، وقهرهم لظروف الغربة عن بلادهم وزويهم، وتخطيهم حاجز اللغة العربية ، تعلموها بإتقان، فأصبحوا مثل الناطقين بها ، بل تميزوا فى ذلك بشكل كبير، مما جعل الأزهر يفتخر بهم، ويوليهم اهتمامًا كبيرًا بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبرأ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف .

ووجه الدكتور نصير لهم عدة رسائل تأتى فى مقدمتها ضرورة أن يستفيدوا مما تعلموه فى الأزهر، بأن يكونوا خير قدوة، ومثلًا لأهليهم وزويهم فى بلادهم، باتباع السلوك الطيب، والإرشاد السليم والدعوة إلى الله بالتى هى أحسن، وتصحيح الظواهر السلبية فى مجتماعتهم، كى نبرهن على أن الإسلام جاء من أجل البناء وتقدم الأمم، وليس من أجل التخريب وإشاعة الفوضى وهدم الأوطان.

كما حثهم على ضرورة المبادرة بإنشاء فروع للمنظمة فى دولهم، حتى تكون جسرًا للتواصل الدائم بينهم وبين مصر الأزهر، لرفع راية الأزهر والمنظمة، ولبيان صحيح الدين، من خلال أنشطتهم المكثفة بدولهم بالتعاون مع فروع المنظمة المنتشرة فى أنحاء العالم.

وقد قام الدكتور المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، بتسليم الطلاب الوافدين، شهادات التقدير التى منحتها لهم المنظمة العالمية لخريجى الأزهر تقديرا لتفوقهم .