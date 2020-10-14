مدينة الطود تقود حملات لرفع أطنان المخلفات والحيوانات النافقة من الترع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود برئاسة الدكتور محمد محمود رزق، بالتنسيق مع هندسة ري الأقصر بالطود، حملات قامت برفع القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة وإزالة الحشائش بترعة المعلا بدايَة من كوبري الطراخين وصولا حتى ساحل الجسور بقرية الطود غرب، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي داخل المحافظة وتطهير الترع والمصارف بصفة مستمرة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الطود، أن هندسة ري الأقصر برئاسة المهندس محمد حسين بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية الطود غرب، قامت برفع 32 طن مخلفات ري من ترعة المعلا بدايَة من تغطية الترعة بنجع الطراخين وحتي نهايتها بساحل نجع الجسور، وذلك للحفاظ على المجاري المائية والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالي، مناشدا المواطنين بضرورة الحفاظ على الترع والمصارف وعدم إلقاء أي مخلفات بها.

على صعيد متصل، قامت الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري برئاسة محمد حسن علي حسين رئيس القرية، بحملة نظافة مكبرة، حيث تم رفع 12 طن أتربة ومخلفات زراعية ومخلفات مباني بمداخل طرق العديسات بحري، بما يساهم في توسعة وتمهيد مداخل الطرق بالقرية وتسهيل حركة مرور المواطنين.

وفى نفس السياق، قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، حملة نظافة على طريق المسار السياحي وكوبرى الحبيل، حيث تم خلال الحملة التي استمرت لعدة أيام على التوالي رفع المخلفات وتقليم الأشجار على طول طريق المسار السياحي، كما تم رفع جميع المخلفات الصلبة بإجمالى 38 طنا، وقامت قرية الحبيل بأعمال نظافة على طريق مستشفى الحميات ومدخل البياضية من الجانب الشرقي، وشارك فى الحملة كل من، عبد المحسن ربيع نائب رئيس المركز، وطه أبو القاسم مدير إدارة النظافة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء قرى البغدادى والحبيل والروافعة، وعمال مجلس مدينة البياضية، حيث يأتى ذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.



مدينة الطود تقود حملات لرفع أطنان المخلفات والقمامة والحيوانات النافقة من الترع (1)



مدينة الطود تقود حملات لرفع أطنان المخلفات والقمامة والحيوانات النافقة من الترع (2)



مدينة الطود تقود حملات لرفع أطنان المخلفات والقمامة والحيوانات النافقة من الترع (3)



مدينة الطود تقود حملات لرفع أطنان المخلفات والقمامة والحيوانات النافقة من الترع (4)



مدينة الطود تقود حملات لرفع أطنان المخلفات والقمامة والحيوانات النافقة من الترع (5)