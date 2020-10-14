اليوم السابع
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مدير المشروعات الصغيرة بالقاهرة: زيارة قرينة الرئيس لـ"تراثنا" دعم كبير لنا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 08:39 م
مدير المشروعات الصغيرة بالقاهرة: زيارة قرينة الرئيس لـ"تراثنا" دعم كبير لنا
ماجد تمراز

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قال الدكتور سمير عبد المجيد، مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القاهرة، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى السبت الماضى لمعرض تراثنا للصناعات اليدوية، وزيارة قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسى له، كان بمثابة دعم كبير للمعرض، خاصة وأن المعروضات التى تباع فى المعرض تمثل التراث الشعبى المصرى.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة" الذى يذاع على قناة المحور: "المنتجات اللى فى تراثنا هى حرف يدوية زى النحاس المزخرف والموبيليا والتحف البورسلين والمنتجات النسيجية والكروشيه، فى أكثر من 630 عارض من جميع محافظات الجمهورية، وكل محافظة تفننت فى الموارد الطبيعية اللى ربنا منحها ليها".

 

وقال: "كل محافظة من المحافظات بتتميز بتراث شعبى معين، ظهر فى معرض تراثنا، وده تم برعاية 45 جمعية أهلية، وعدد من الجامعات المصرية، وبنجد كمان فى مشاركة جيدة لذوى الهمم وعدد كبير من المنتجين المبدعين، وكل خطوة فيه بتجد حاجة جديدة، وغير العرض الحى اللى بيقدموا عدد من العارضين واللى أظهرت إبداع كبير، وبالنسبة للأسعار، أنت بتاخد المنتج من يد الصناع مباشرة دون وجود أى وسيط".

 


تراثنا

معرض تراثنا

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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