اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:33 م
خالد صلاح
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مديرية الجوازات السعودية تدعو المسافرين للالتزام بأنظمة الدخول للدول

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:40 م
مديرية الجوازات السعودية تدعو المسافرين للالتزام بأنظمة الدخول للدول السعودية - أرشيفية
وكالات

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دعت المديرية العامة للجوازات السعودية المواطنين والمقيمين المسافرين عبر منافذ المملكة إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وأنظمة وتعليمات الدخول الخاصة بالدول المراد السفر إليها.

وأوضحت أنه من الضرورى الالتزام بالإجراءات الصحية حتى لا يتعرض المواطن والمقيم في السعودية لإلغاء سفره وإعادته عند وصوله إلى تلك الدول. وأشارت المديرية إلى أن بعض الدول تشترط عددا من الإجراءات والمتطلبات لمنع تفشي فايروس كورونا.

وأوضحت أن تلك الشروط والإجراءات تخضع للتحديث بشكل مستمر ودون إشعار مسبق.

وفيما يتعلق بالسفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تمت الإشارة إلى أن السفر يتم باستخدام جواز السفر فقط، ولا يمكن السفر باستخدام الهوية الوطنية.

كما أن على المواطن السعودي التأكد من أن المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن 3 أشهر للدول العربية، و6 أشهر للدول الأخرى. 

 

السعودية

الجوازات السعودية

الاجراءات الصحية

كورونا

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