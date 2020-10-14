اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مباحث المصنفات تضبط شركة انتاج فني وسينمائي بالجيزة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:43 م
مباحث المصنفات تضبط شركة انتاج فني وسينمائي بالجيزة حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت مباحث المصنفات في ضبط شركة إنتاج فنى وتوزيع سينمائى وتسويق إلكترونى بالجيزة لقيام القائمين عليها بإستخدام برامج مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات العالمية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وخاصة فى مجال البرمجيات من خلال متابعة شركات الإنتاج الفنى وإستديوهات الصوت والتسجيل غير المرخصة.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى وتوزيع سينمائى وتسويق إلكترونى كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة ، دون الحصول على التراخيص اللازمة ، ويقوم بإستخدام أجهزة حاسب آلى مُحمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها والتقابل مع (شقيق مالك الشركة) وبالتفتيش تم ضبط (جهاز لاب توب محمل عليه برامج مونتاج ومحتوى مرئى ومسموع - وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية – وحدة معالجة مركزية تجميع محلى محمل عليها برامج برامج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية – 2 هارد ديسك "وحدة تخزين خارجى" محمل عليها العديد من المصنفات الفنية والمحتوى المرئى والمسموع وأعمال المونتاج – جهاز راوتر للإتصال بالإنترنت).

 

 


الداخلية

جهود الداخلية

اخبار الداخلية

حملات امنية

حوادث

حوادث اليوم

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

تفاصيل سقوط مدرس من الدور الثالث لعلمه بوجود حملة على سنتر الدروس الخصوصية

تفاصيل سقوط مدرس من الدور الثالث لعلمه بوجود حملة على سنتر الدروس الخصوصية

تويتر يفضح كاني ويست ويكذب تغريدة تقدمه بمؤشرات انتخابات الرئاسة الأمريكية

تويتر يفضح كاني ويست ويكذب تغريدة تقدمه بمؤشرات انتخابات الرئاسة الأمريكية

لعب العيال يتسبب فى مقتل مواطن بالهرم.. اعرف التفاصيل بساعة شيطان

لعب العيال يتسبب فى مقتل مواطن بالهرم.. اعرف التفاصيل بساعة شيطان

الأرصاد تتوقع طقس معتدل شمالا ورياح نشطة مثيرة للرمال جنوب البلاد غدا

الأرصاد تتوقع طقس معتدل شمالا ورياح نشطة مثيرة للرمال جنوب البلاد غدا

الأمن العام يضبط 42 قطعة و97 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأمن العام يضبط 42 قطعة و97 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الكول سنتر فى المؤسسات الخيرية.. اجمع تبرعات لتحصل على مرتبك

الكول سنتر فى المؤسسات الخيرية.. اجمع تبرعات لتحصل على مرتبك

السكة الحديد تعلن أنواع وشروط والأوراق المطلوبة للاشتراكات قبل بداية الدراسة

السكة الحديد تعلن أنواع وشروط والأوراق المطلوبة للاشتراكات قبل بداية الدراسة

طقس اليوم شديد الحرارة على الصعيد وشبورة مائية كثيفة شمال البلاد

طقس اليوم شديد الحرارة على الصعيد وشبورة مائية كثيفة شمال البلاد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة