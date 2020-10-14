مباحث الأموال العامة تضبط 4 بقيمة 1.5 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون ، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (4) قضايا (نصب سفريات– تحويلات مالية غير مشروعة- إستغلال نفوذ مزعوم- إختلاس مال عام) مُتهم فيها (6 أشخاص) وضبط فيها مستندياً أكثر من 1,5 مليون جنيه.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.