ماكرون يلقى كلمة مساء اليوم للوقوف على وضع فرنسا فى ظل موجة كورونا الثانية

كتب: أحمد علوى

قالت وسائل إعلام فرنسية، إن الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون سيلقي كلمة أمام الفرنسيين مساء اليوم الأربعاء على شاشة التلفزيون، لمناقشة الوضع الصحي والاقتصادي، واعتبر رئيس الجمهورية أن كلمته ضرورية حيث دخلت فرنسا الموجة الثانية من وباء كوفيد -19. وخلال الكلمة سيحاول إيمانويل ماكرون شرح الوضع وتحدياته، في حين أن عدد مرضى Covid-19كورونا المستجد، في العناية المركزة هو الأعلى منذ مايو.

و هذه المرة، يريد رئيس الجمهورية بعث رسالة حشد وتشجيع لكل الشعب الفرنسي في مكافحة الفيروس، ففي الأساس، يريد رئيس الدولة أن يقول لهم أن وقف الموجة الثانية مسؤولية الجميع، فالمسألة لا تتعلق بتعليم المواطنين درسًا.

ووفقاً لإذاعة ار اف اى الفرنسية، يجب على الرئيس أيضا الإدلاء بتصريحات وتدابير من شانها الحد من انتشار الفيروس، لا سيما فيما يتعلق بفرض حظر التجول في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بكثافة ، على غرار نموذج جويانا والعديد من المدن الألمانية.

والتغييرات المنتظرة ، على أي حال ، هي ما توصي به البعثة التي يرأسها البروفيسور ديدييه بيتيت، وأصدرت مجموعة الخبراء هذه ، التي تشكلت في نهاية يونيو ، بناءً على طلب إيمانويل ماكرون نفسه ، من أجل تقييم الاستجابة الفرنسية للأزمة ، أول تقرير مرحلي يوم الثلاثاء ( أمس)، ويشدد على العديد من أوجه القصور التي تم تحديدها بالفعل ، على الأقنعة والاختبارات ونقص التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة على وجه الخصوص ، ويشير إلى الاتصالات المشوشة للحكومة.