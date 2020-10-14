ليبيا تسجل 836 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

كتب ــ محمد عبد العظيم

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فى ليبيا، اليوم الأربعاء عن تسجيل 836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأفاد المركز الوطنى وفق بيان نشره على صفحته فى "فيس بوك"، أنه وتماثل للشفاء 294 مصابا بالفيروس، في حين توفي 13 آخرون، وتسلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض 3853 عينة، وذلك وفق وسائل إعلام ليبية.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 45 ألفا و821 حالة، منها 19 ألفا و851 نشطة، و25 ألفا و301 متعافي، إضافة إلى وفاة 669 آخرين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.