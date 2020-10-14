لودريان يتجه غدا الخميس إلى الجزائر لبحث العلاقات الثنائية وأزمة ليبيا

كتب: أحمد علوى

يتجه وزير الخارجية الفرنسى جون إيف لودريان إلى الجزائر غدا الخميس لاستعراض العلاقات الثنائية والأزمات الإقليمية وخصوصا فى ليبيا، كما ورد فى جدول أعماله الأسبوعي.

وستكون هذه ثالث زيارة للودريان إلى الجزائر منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون فى ديسمبر 2019. وتعود زيارتاه السابقتان إلى يناير ومارس 2020.ولم تعلن الخارجية عن أى تفاصيل عن برنامج الزيارة.

ويشار إلى انه فى زيارتيه السابقتين، التقى لورديان رئيس الدولة ورئيس الوزراء عبد العزيز جراد ووزير الخارجية صبرى بوقادوم.

ويفترض أن تحتل ليبيا ومالى حيزا كبيرا من المحادثات بينما تعتزم الجزائر لعب دور نشط فى حل هاتين الأزمتين.

ويدعو وزير الخارجية الفرنسى إلى تنظيم للدول المجاورة لليبيا. ويتوقع أن يزور هذه البلدان قريبا.

وكان لودريان صرح فى الجمعية الوطنية الفرنسية فى السابع من أكتوبر "لدينا قنوات نقاش تاريخية وأفكر فى تونس والجزائر ومصر وتشاد والنيجر وكذلك السودان قليلا للتمكن من تنظيم اجتماع لجيران ليبيا يمكن أن يواكب العملية المسماة عملية برلين".