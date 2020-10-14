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لهو الأطفال في شارع وراء شائعة سيدة بوجود بلطجة ببورسعيد

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:20 م
لهو الأطفال في شارع وراء شائعة سيدة بوجود بلطجة ببورسعيد حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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لجأت سيدة لبث فيديو على صفحتها على الفيس بوك زاعمة وجود بلطجة بمنطقة الرحاب ببورسعيد، وتبين عدم صحة الواقعة.

جاء ذلك على خلفية ما تم تداوله على أحد الحسابات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو لمجموعة من المواطنين يقومون خلاله بممارسة أعمال البلطجة على الطريق وإعتراض المارة بمنطقة الرحاب بمحافظة بورسعيد.
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه أثناء سير السيدة صاحبة الحساب بسيارتها وبرفقتها نجلها بالمنطقة السالف الإشارة إليها تلاحظ لها وجود بعض الصبية يقومون باللهو وإتيان أفعال صبيانية بالعدو خلف السيارات محاولين إستقلالها من الخلف ، فإنتابتها حالة من الفزع والخوف مما دعاها إلى الصعود لمسكنها وتصوير مقطع الفيديو ، حيث أكدت الشاكية أنها لم تتعرض لأية أعمال بلطجة .

 


الداخلية

بلطجة

شائعات

حملات امنيه

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