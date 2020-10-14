لعب العيال يتسبب فى مقتل مواطن بالهرم.. اعرف التفاصيل بساعة شيطان

كتب محمود عبد الراضي

يقدم "اليوم السابع" حلقة جديدة من برنامج "ساعة شيطان"، يستعرض خلالها جريمة مقتل مواطن على يد جيرانه بعد خلع ملابس سيدة وتصويرها وذلك بسبب خلافات جيرة حول لعب "العيال" فى الشارع.

ويعرض البرنامج لقاء مع أسرة القتيل، حيث تروى زوجته كواليس المشاجرة، فيما تحكى زوجته أسرار اللحظات الأخيرة فى حياته.

برنامج "ساعة شيطان" من إعداد وتقديم "محمود عبد الراضي"، وتصوير كريم عبد العزيز، ومونتاج "نانيس إيهاب هيكل"، رئيس تحرير تنفيذى حسن مجدى، ومن إخراج شادى أبو الحسن.

ويهدف البرنامج لإلقاء الضوء على الجرائم الجنائية، التى ربما تقع بسبب أسباب واهية وتقود الشخص المسالم لخلف الأسوار، عندما يضعف ويسلم عقله لساعة شيطان.

ويهدف البرنامج للتأكيد على أن الجرائم لا تفيد، وأن عواقبها وخيمة، حيث تزج بأصحابها خلف أسوار السجون أو على طلبية عشماوى، وللتأكيد على أنه لن يفلت أحد من العقوبة، مهما بلغ دهائه، ولتفادى الأخطاء التى وقع فيها الأشخاص وتحولوا فى ساعة شيطان لمجرمين.