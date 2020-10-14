كورونا يصيب عدة وزراء بإقليم والونيا البلجيكى بعد اجتماع سرى لإنقاذ الاقتصاد

كتب: أحمد علوى

قال تقرير صادر عن Sciensano المعهد الملكي البلجيكى للصحة العامة اليوم الأربعاء، أن فيروس كورونا في بلجيكا ينتشر بشكل سريع، حيث كان هناك ما معدله 5057 إصابة بفيروس كورونا االمستجد يوميًا، في الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر، ما يمثل زيادة بنسبة 93 ٪ عن فترة الأيام السبعة السابقة.

ووفقاً لوكالة الأنباء البلجيكية، تشهد بلجيكا إصابات بالفيروس أيضاً في صفوف الحكومة، حيث أعلن العديد من الوزراء عن إصابتهم بالفيروس، بعد عقدهم اجتماعا سريا كان يهدف لتخفيف معاناة الاقتصاد البلجيكية الذى تأثر بسبب الوباء.

وأعلنت وزيرة التعليم في اتحاد والونيا – بروكسل (FWB) كارولين ديزيير (PS) أنها مصابة بفيروس كوفيد-19 وبهذا تؤكد المعلومات التي جاءت بها شبكة RTBF البلجيكية مساء أمس الثلاثاء على موقعها على الإنترنت.

و بحسب معلومات RTBF دخلت الوزيرة في الحجر الصحي منذ الجمعة الماضية حيث كانت على إتصال بشخص مصاب، ومن المتوقع أن تستأنف ديزيير أنشطتها مطلع الأسبوع المقبل .

ومن جانبه أعلن بيير إيف جيهوليه (MR) رئيس وزراء إتحاد والونيا بروكسل، أنه ثبت إصابته بالفيروس مما أدى إلى عزل الحكومة بأكملها.

وأعلن وزير الموازنة في اتحاد والونيا – بروكسل ، فريديريك دايردين (PS) أيضًا يوم الاثنين أن نتائج الإختبار الخاصة به كانت إيجابية لكوفيد 19.

وتجدر الإشارة الى ان وزراء حكومة والونيا بروكسل قد قضوا يومين من الاجتماع السري الأسبوع الماضي لتعديل ميزانية 2020 والعمل على ميزانية 2021.